Mercato : Edouard Michut n’est plus un joueur du PSG

Le mercato d’hiver du PSG semble plutôt calme et les pistes qui font le plus de bruit n’avancent que très peu. Cependant, un autre dossier plus discret s’est concrétisé aujourd’hui. En prêt du côté de la Turquie, Edouard Michut s’y est définitivement engagé.

Le dossier Edouard Michut n’est pas celui qui fait le plus de bruit dans les couloirs de la Factory et devrait définitivement ne plus en faire. En effet, dans les derniers instants du mercato estival 2023 en Turquie, le titi parisien a rejoint le club d’Adana Demirspor dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Après les six premiers mois de son aventure, l’actuel sixième de SüperLig a décidé de lever l’option d’achat. Depuis le mois de septembre, toutes compétitions confondues, Edouard Michut a disputé 11 rencontres pour un bilan de un but et une passe décisive. A 20 ans, le milieu de terrain n’est désormais plus un joueur du Paris Saint-Germain selon Fabrizio Romano. Ce dernier affirme que le club de la capital devrait bénéficier de 20% sur une éventuelle revente dans le futur.