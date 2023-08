Mercato – Ekitike dans le viseur de plusieurs clubs

La liste des indésirables qui partent du PSG s’allonge. Après le départ inattendu de Neymar, le PSG semble être dans une bonne dynamique en ce qui concerne les ventes. Un des prochains dans le viseur, Hugo Ekitike.

AC Milan, Francfort, Everton

Il a été plutôt satisfaisant pendant la préparation estivale. Néanmoins, comme révélé par RMC Sport début août, le club de la capitale ne souhaite pas conserver le Français dans ses rangs. Le joueur de 21 ans a toujours souhaité rester au club mais le désire du PSG de le voir partir le pousse à la réflexion concernant son avenir, indique RMC Sport. Si Hugo Ekitike veut partir, il y aura du choix. Everton, Francfort et l’AC Milan sont intéressés par son profil. L’AC Milan s’est penché sur lui depuis ses débuts à Reims. Le club italien a aussi apprécié les performances du joueur pendant la préparation estivale. Pour l’instant, le club n’a effectué aucune prise de contact pour l’attaquant.

À voir aussi : Le PSG et Mbappé cherchent un deal gagnant-gagnant

Everton et Francfort sont plus avancés dans le dossier puisqu’ils ont déjà échangé avec Paris. Aucune offre pour le moment puisque pas d’accord avec le joueur, précise RMC Sport. Francfort a de l’avance grâce à un élément, Randal Kolo Muani. Comme le PSG le veut, cela pourrait faciliter les négociations. Le joueur pourrait partir en prêt avec option d’achat. RMC Sport rappelle que Paris vient de payer 34 millions d’euros pour Hugo Ekitike puisqu’il était officiellement prêté cette saison. Mais que les clubs intéressés ne s’aligneront pas sur un tel montant.

La semaine passée, Luis Campos et Luis Enrique, avaient demandé à Renato Sanches, Juan Bernat, Neymar, Marco Verratti et donc Hugo Ekitike de partir. L’attaquant a été le seul a être convoqué face à Lorient et a même joué. De quoi s’interroger sur son cas.