Mercato : En toute discrétion, Axel Tape s’est engagé avec le Bayer Leverkusen

Alors quel le PSG vient de marquer l’histoire en remportant sa première Ligue des Champions, le mercato commence à jouer des tours. En effet, en toute discrétion, Axel Tape a pris la porte de sortie.

S’il n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le PSG, son club formateur, Axel Tape est lié avec le club de la capitale jusqu’à la fin de ce mois de juin 2025. Pour sa première saison avec le groupe professionnel, le défenseur central de 17 ans a pris part à 3 rencontres sous les ordres de Luis Enrique, en plus des nombreuses séances d’entraînement sous la houlette du technicien espagnol. Cependant, les garanties nécessaires ne semblent pas avoir été apporté au titi parisien, qui, libre de tout contrat, devrait prendre la direction du Bayer Leverkusen dans les prochaines semaines. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, qui évoquent un contrat de 5 ans, déjà signé entre Axel Tape et le club de Bundesliga. Le titi parisien et natif de Bondy (93), était considéré comme un grand talent du centre de formation du Paris Saint-Germain, mais devrait donc signer son premier contrat professionnel, loin des cieux parisiens.