Mercato : Ethan Mbappé annonce son départ du PSG

Arrivé au PSG en 2017 au centre de formation en même temps que la signature de son grand frère Kylian Mbappé, le jeune Ethan Mbappé a annoncé son départ du club de la capitale. Après sept saison en Rouge & Bleu, les deux frères quitteront donc Paris en même temps.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de ce mois de juin, Ethan Mbappé ne prolongera pas l’aventure en Rouge & Bleu. En effet, le joueur a annoncé la nouvelle lui-même par le biais de son compte Instagram avec un message d’adieu : « Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. De l’insouciance de l’enfance à mes premiers pas en professionnel, tu as donné les meilleures bases à l’homme et au joueur que j’aspire à devenir. Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au-revoir PSG« .

Pour rappel, selon les dernières informations, Ethan Mbappé devrait rejoindre le LOSC. Le titi parisien pourrait disputer la Ligue des Champions avec les Dogues et trouver une place avec le groupe professionnel du club du nord de la France, à 17 ans. L’histoire entre Ethan Mbappé et le PSG prendra donc fin sur un titre de champion de France National U19 acquis ce dimanche après la victoire 3-1 face à l’AJ Auxerre.