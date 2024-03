Mercato – Ethan Mbappé finalement sur le départ ?

Cette saison, Ethan Mbappé a fait ses débuts en professionnel avec le PSG. En fin de contrat en juin, le jeune milieu de terrain (17 ans) pourrait quitter son club formateur cet été.

Ethan Mbappé s’entraîne tous les jours avec l’équipe professionnelle du PSG. Mais depuis le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, il n’apparaît plus dans les groupes de Luis Enrique, alors qu’il était souvent appelé cette saison, lui qui a joué trois matches avec les pros (40 minutes de temps de jeu). L’Equipe se demande si cette absence des groupes qui intervient après l’annonce de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l’issue de son contrat, n’est pas lié à ce choix de l’international français. « Ce jour-là, Luis Enrique s’était retourné ironiquement vers Ethan Mbappé après le discours de son frère pour lui demander s’il comptait le suivre. Le Français avait répondu qu’il était un « titi parisien » et que son avenir était dans la capitale française. Que s’est-il passé depuis ? », se demande le quotidien sportif.

Un dossier de premier contrat professionnel à mettre au conditionnel ?

Une source interne au PSG explique à l’Equipe que « les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l’image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d’Ethan, c’est une certitude. » Ce dossier de premier contrat professionnel pour Ethan Mbappé, géré par Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi, est aujourd’hui à mettre au conditionnel, avance le quotidien sportif. « On était assez proche d’une signature, on en semble assez loin« , avance une autre source. L’Equipe explique qu’au club, on rétorque que la concurrence est plus importante avec des retours de blessures. « Mais Senny Mayulu réussit à avoir sa place », note le quotidien sportif. « De l’extérieur, cette nouvelle absence donne l’impression qu’Ethan Mbappé est presque utilisé comme un symbole dans une affaire qui dépasse le cadre sportif et qui ne le concerne pas directement. Pour un jeune de 17 ans qui a fait savoir qu’il souhaitait rester à Paris« , conclut l’Equipe.