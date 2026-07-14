Fabian Ruiz Luis Enrique
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Mercato : Fabian Ruiz a déjà prolongé avec le PSG !

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet14 juillet 2026

Le PSG et Fabian Ruiz se seraient déjà entendus officieusement sur une prolongation, tandis qu’aucune recrue n’est attendue dans l’entrejeu cet été.

Le secteur du milieu de terrain ne devrait connaître aucun changement cet été au Paris Saint-Germain. Avec l’avènement de Lucas Beraldo en tant que numéro 6 et les présences de Senny Mayulu, Dro et Quentin Ndjantou, en plus des quatre tauliers que sont VitinhaJoao NevesWarren Zaïre-Emery et Fabian RuizLuis Enrique estime avoir assez d’options à sa disposition. Une information confirmée, une fois encore, par Djamelen ce mardi. Ce qui met définitivement fin aux rumeurs autour d’Ayyoub Bouaddi.








Mercato PSG : la tendance se confirme pour Ayyoub Bouaddi

Fabian Ruiz va poursuivre son aventure avec le PSG

Le PSG ne veut pas recruter dans ce secteur, sauf départ imprévu. Là, certains imaginaient, par exemple, un possible départ pour Fabian Ruiz. Victime de plusieurs pépins physiques la saison passée, le milieu de terrain se trouve surtout à un an de la fin de son contrat. Aucune nouvelle information quant à une prolongation nous sont d’ailleurs parvenue le concernant depuis un petit moment.

Mais selon Djamel, pas d’inquiétude à avoir puisque l’ancien napolitain a déjà signé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Rien d’officiel certes, mais tout serait bel et bien bouclé. Fabian Ruiz serait donc désormais lié au PSG jusqu’en juin 2028, plus une année en option.

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