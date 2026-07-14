Mercato : Fabian Ruiz a déjà prolongé avec le PSG !
Le PSG et Fabian Ruiz se seraient déjà entendus officieusement sur une prolongation, tandis qu’aucune recrue n’est attendue dans l’entrejeu cet été.
Le secteur du milieu de terrain ne
devrait connaître aucun changement cet été au Paris
Saint-Germain. Avec l’avènement de Lucas
Beraldo en tant que numéro 6 et les présences
de Senny Mayulu, Dro
et Quentin Ndjantou, en plus des quatre
tauliers que sont Vitinha, Joao
Neves, Warren
Zaïre-Emery et Fabian
Ruiz, Luis Enrique estime avoir
assez d’options à sa disposition. Une information confirmée, une
fois encore, par Djamelen ce
mardi. Ce qui met définitivement fin aux rumeurs autour
d’Ayyoub Bouaddi.
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Fabian Ruiz va poursuivre son aventure avec le PSG
Le PSG ne veut pas recruter dans ce secteur, sauf départ imprévu. Là, certains imaginaient, par exemple, un possible départ pour Fabian Ruiz. Victime de plusieurs pépins physiques la saison passée, le milieu de terrain se trouve surtout à un an de la fin de son contrat. Aucune nouvelle information quant à une prolongation nous sont d’ailleurs parvenue le concernant depuis un petit moment.
Mais selon Djamel, pas d’inquiétude à avoir puisque l’ancien napolitain a déjà signé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Rien d’officiel certes, mais tout serait bel et bien bouclé. Fabian Ruiz serait donc désormais lié au PSG jusqu’en juin 2028, plus une année en option.