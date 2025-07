Mercato : Fabian Ruiz a la cote sur le marché des transferts !

Alors que le mercato estival bat son plein, le PSG espère affiner son effectif avec du renforts, notamment sur le plan défensif. Dans le sens des départs, des mouvements sont également attendus, et certains éléments du groupe de Luis Enrique ont la cote sur le marché des transferts.

A 29 ans, Fabian Ruiz vient de réaliser sa saison a plus complète tant sur le plan individuel que collectif. En effet, le niveau affiché par l’international espagnol lui permet d’être reconnu par tous, son coach le premier, comme un élément incontournable en club comme en sélection, et un titulaire indiscutable. En 2024 / 2025, le milieu de terrain compte 58 matchs toutes compétitions confondues avant le quart de finale de Coupe du Monde des Clubs, pour un bilan statistique de 6 buts et 11 passes décisives. Des performances qui attirent les convoitises sur le marché des transferts. En effet, s’il reste lié au PSG contractuellement jusqu’au 30 juin 2027, plusieurs clubs européens, mais pas que, pointent le bout de leur nez. C’est en tous cas qu’affirment nos confrères de Foot Mercato qui évoquent l’intérêt d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. En Europe, c’est en Premier League que plusieurs clubs souhaiteraient s’attacher les services de Fabian Ruiz, dont Manchester United.

Une porte clause par le PSG ?

Manchester United, la Premier League, l’Arabie Saoudite ou Al-Nassr, les prétendants devront se montrer convaincants auprès du PSG pour déloger Fabian Ruiz. En effet, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique personnellement comptent beaucoup sur leur milieu de terrain afin de maintenir une continuité avec Joao Neves et Vitinha. A 29 ans et à 2 ans de la fin de son contrat, si ses performances continuent d’être ce qu’elles sont, des pourparlers pour une prolongation de son bail pourraient s’ébruiter.