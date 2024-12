Mercato – Fabian Ruiz ne compte pas quitter le PSG cet hiver

Auteur de très bonnes prestations avec l’Espagne, Fabian Ruiz a plus de mal avec le PSG. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, il ne compterait pas quitter le PSG cet hiver.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Fabian Ruiz n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ du club de la capitale. Le milieu de terrain, auteur d’un très bon Euro avec l’Espagne, est différent en sélection et au PSG. Titulaire indiscutable avec la Roja, il est plus dans la rotation avec le PSG, Luis Enrique préférant titulariser Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, un départ cet hiver pourrait être envisagé.

Il se sent bien à Paris

Selon les informations du quotidien sportif espagnol AS, Fabian Ruiz ne compterait pas quitter le PSG lors du mercato hivernal. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, il se sent bien à Paris. L’ancien du Napoli estime qu’il a suffisamment de qualité et de talent pour renverser la situation. AS conclu en expliquant que Luis Enrique a totalement confiance en son milieu de terrain.