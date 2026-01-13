Mercato – Fabian Ruiz proche de prolonger son contrat au PSG

En fin de contrat avec le PSG en juin 2027, le milieu espagnol, Fabian Ruiz, est sur le point de trouver un accord pour prolonger l’aventure avec les Rouge & Bleu.

Arrivé au PSG à l’été 2022, Fabian Ruiz a connu un début d’aventure compliqué à Paris. Mais l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu a redonné des couleurs à l’international espagnol. En effet, l’ancien du Napoli est devenu une pièce maîtresse lors de la saison 2024-2025 historique du PSG.

À lire aussi : Doué et J.Neves, les prochains gros dossiers de prolongation ?

Une prolongation jusqu’en 2029

Et alors que son contrat prend fin en juin 2027, son avenir au sein du club parisien était devenu un dossier prioritaire aux yeux de la direction. Si certaines rumeurs annonçaient un intérêt de Galatasaray ces derniers jours, le numéro 8 du PSG devrait bien poursuivre sa carrière chez les champions d’Europe. En effet, comme le rapporte le Matteo Moretto, Fabian Ruiz est sur le point de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029. Une information confirmée dans la foulée par un autre spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, qui précise que les derniers détails doivent encore être réglés mais que l’accord pour une prolongation est entré dans la phase finale. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui a fait de son compatriote un homme de base de son entrejeu aux côtés des Portugais João Neves et Vitinha.