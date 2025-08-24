Mercato – Fabian Ruiz toujours dans le viseur de l’Arabie saoudite

Fabian Ruiz est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain espagnol serait dans le viseur de l’Arabie saoudite et d’Al Nassr.

Fabian Ruiz a changé de dimension au PSG depuis le début de l’année 2025. Arrivé à Paris durant l’été 2022, l’international espagnol a eu du mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu du club de la capitale. Brillant avec la Roja, il avait du mal à retranscrire ses belles performances en sélection au PSG. Mais depuis le début de l’année 2025, l’ancien de Naples réalise de très belles performances et s’est offert une place de titulaire indiscutable dans les grands matches.

A voir aussi : Ruiz : « L’un des meilleurs moments de ma carrière »







Rien de concret pour le moment

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, des rumeurs évoquent une possible prolongation de contrat dans les mois à venir. Mais le PSG aura de la concurrence dans ce dossier, ses performances ayant attisé les convoitises. Selon les informations d’Estadio Deportivo, l’Arabie saoudite et plus précisément Al Nassr suivraient toujours de près Fabian Ruiz. Le média sportif espagnol explique qu’il n’y a rien de concret pour le moment, mais que le club de Cristiano Ronaldo pourrait tenter de le convaincre en lui offrant un très gros salaire. Du côté du joueur, il se sent bien à Paris et n’aurait pas l’intention de partir.