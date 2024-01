Mercato : Facundo Medina au PSG … l’été prochain ?

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG semble déjà penser à l’été 2024 avec des idées bien précises. En effet, si le club de la capitale a un véritable besoin en défense, le secteur de jeu est l’objet de réflexion pour le prochain mercato estival.

L’année 2024 de Luis Enrique au PSG démarre avec de véritables maux de tête en pensant à son effectif. En effet, le technicien espagnol devra composer sa défense dans les prochaines semaines avec les absences de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Milan Skriniar, Achraf Hakimi, et potentiellement Nordi Mukiele. En effet, ce dernier est annoncé en partance pour le Bayern Munich selon les différentes informations parues dans la presse en France et en Allemagne. En ce sens, la réflexion est avancée du côté des dirigeants parisiens afin de renforcer le secteur défensif, tant la seule arrivée de Lucas Beraldo ne devrait pas suffire. Si plusieurs noms ressortent et sont associés au Paris Saint-Germain depuis le début de ce mois de janvier, certains d’entre eux pourraient être des pistes pour le prochain mercato estival. C’est le cas de Facundo Medina, selon L’Equipe. Le défenseur central du RC Lens, sur les tablettes de plusieurs clubs en Europe, ne devrait pas bouger cet hiver, mais connaître un été 2024 agité.

🔴 Le PSG fait partie des clubs qui suivent tout particulièrement Facundo Medina ! Paris ne devrait pas bouger cet hiver. Ce dossier s’annonce chaud cet été 🔎🇦🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/TqpY58iM30 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 12, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Le PSG affronte le RC Lens ce dimanche (20h45 sur Prime Video) au Stade Bollaert dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre qui verra Facundo Medina ou encore Kevin Danso faire face au club de la capitale, adversaire du soir mais aussi courtisan. En effet, si le nom de l’Autrichien a résonné sous les cieux parisiens, celui de l’Argentin également. Cependant, ce dernier ne devrait pas quitter le nord de la France dans les prochaines semaines, mais être un dossier chaud pour le PSG dans les prochains mois, jusqu’au mercato estival. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, qui précisent que le joueur n’a aucune intention de quitter le navire Sang & Or en cours de saison, et annoncent une concurrence pour les dirigeants parisiens, qui devront se montrer plus convaincants que leurs homologues de l’Inter Milan, l’AC Milan ou encore l’Atlético de Madrid. En France, l’AS Monaco aurait également un œil sur Facundo Medina. Pour rappel, au cours de l’hiver 2023, l’Argentin de 24 ans a prolongé son bail avec le RC Lens jusqu’en 2026. Profondément attaché à son club qui est allé le chercher au Club Atlético Tallares au cours de l’été 2020 contre 4 millions d’euros, la valeur marchande de Facundo Medina est aujourd’hui évaluée à près de 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.