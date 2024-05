Mercato : Fayza Lamari confirme le départ d’Ethan Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé organisait un dîner d’adieux. À la sortie de ce dernier, Fayza Lamari, mère et agent des frères Mbappé, a confirmé le départ d’Ethan Mbappé du PSG.

Formé au PSG, Ethan Mbappé a joué cinq matches avec l’équipe première des Rouge & Bleu cette saison (3 en Ligue 1, 2 en Coupe de France). Alors que des discussions autour d’un premier contrat professionnel étaient évoquées il y a quelques mois et que le titi voulait poursuivre son aventure à Paris, la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été, libre de tout contrat, a changé la donne. Le milieu de terrain (17 ans) ne devrait pas poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Hier, il était annoncé proche de Lille, même si certains médias ont tempéré, expliquant qu’il était bien dans le viseur du LOSC mais que rien n’était encore fait. Il serait d’ailleurs dans le viseur d’autres clubs de Ligue 1 et à l’étranger. Hier, Kylian Mbappé a organisé un dîner d’adieux avec 250 convives, dont ses futurs ex-coéquipiers, le staff, et des personnes du club qui sont moins mises en lumière.

« Il y a vos deux enfants qui quittent le club »

À la sortie de ce dîner, Fayza Lamari, mère et agent des frères Mbappé, a été interrogée sur l’avenir de ses deux fils par les journalistes présents sur place. Et elle a confirmé qu’en plus de Kylian, Ethan allait lui aussi quitter le PSG cet été. « Est-ce qu’il y a de l’émotion ? Forcément. Il y a vos deux enfants qui quittent le club… C’était sept belles années, ça s’est fêté avec le personnel, tout simplement. Elles (ces années) étaient magiques. Paris, c’est magique », avance Fayza Lamari dans des propos relayés par RMC Sport. Elle a ensuite été questionnée sur la future destination du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais vous le savez déjà, quand même. » Durant son dîner d’adieux, Kylian Mbappé a tenu un discours à ses invités. « Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d’ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n’y a aucun message à faire passer, aucune ambiguïté à donner. C’est vraiment des gens que j’ai envie de remercier du plus profond de mon cœur. Si vous êtes ici, c’est qu’à un moment, vous avez influé sur ma vie. »