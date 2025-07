Mercato : Fenerbahçe pose une offre sur la table pour Marco Asensio

Le PSG, en pleine Coupe du Monde des Clubs, voit son nom cité dans la rubrique marché des transferts. En effet, si des recrues sont attendues cet été, des mouvements devraient également se faire dans le sens des départs.

La Coupe du Monde des Clubs et le mercato estival 2025 battent leur plein et le PSG y est pleinement engagé. En effet, dans l’attente de son quart de finale face au Bayern Munich (samedi, 18h sur DAZN), le club de la capitale est cité dans la rubrique marché des transferts aujourd’hui. C’est le dossier Marco Asensio qui fait parler. L’Espagnol n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, et doit se trouver un point de chute à un an de la fin de son contrat avec le club de la capitale. C’est dans ce contexte que Fenerbahçe s’est placé sur cette piste. En ce sens, l’ancien du Real Madrid aurait d’ores et déjà rencontre José Mourinho qui tente de convaincre Marco Asensio de rejoindre son équipe. C’est en tous cas ce qu’affirme Yağız Sabuncuoğlu, journaliste local. En France, nos confrères de L’Equipe font eux état d’une offre de 15M€ posée sur la table par les dirigeants stambouliotes, pour racheter la dernière année de contrat du joueur de 29 ans.

A ce stade du dossier, reste à savoir que fera le PSG de cette offre, et quelle sera la décision de Marco Asensio. Toujours selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, le joueur devra faire un choix entre Fenerbahçe et un autre club dont le nom n’a pas encore filtré.