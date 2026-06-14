Mercato – Ferran Torres répond à l’intérêt du PSG envers lui

Ces derniers jours, le nom de Ferran Torres a été associé au PSG pour renforcer son attaque. Actuellement avec l’Espagne pour participer à la Coupe du monde, il a évoqué l’intérêt du PSG à son égard.

Cet été, le PSG pourrait renforcer son attaque. Comme souvent, de très nombreux joueurs ont été associés au club de la capitale dans cette optique. C’est le cas de Ferran Torres. Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale penserait à l’international espagnol pour pallier un éventuel départ de Bradley Barcola, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, qui négocie une prolongation de contrat et qui est dans le viseur de plusieurs clubs (Arsenal, Liverpool).

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« Je ne sais rien sur le PSG et ça ne m’intéresse pas »

Mais d’après les dernières indiscrétions, le PSG ne compterait pas se séparer de Bradley Barcola et l’aurait déclaré intransférable. Du côté du FC Barcelone, avec qui Ferran Torres est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, on souhaite le prolonger alors qu’Hansi Flick, son coach, ne veut pas entendre parler d’un départ de son attaquant. Présent en conférence de presse à la veille de l’entrée en lice de l’Espagne contre le Cap-Vert dans cette Coupe du monde 2026, Ferran Torres a répondu à l’intérêt du PSG à son égard. « Je ne sais rien sur le PSG et ça ne m’intéresse pas. Seul le match de demain m’intéresse. » Le message est passé et est très clair.