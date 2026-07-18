Mercato – Ferran Torres, un pas supplémentaire vers le PSG ?

Dans le viseur du PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, Ferran Torres attend un geste du FC Barcelone concernant une prolongation de contrat. Mais face à l’inaction de ses dirigeants, l’international espagnol se dirige de plus en plus vers un départ cet été.

Avec la fin de la Coupe du monde qui approche, le PSG va accélérer son mercato dans le sens des arrivées. Depuis plusieurs semaines, de nombreux noms sont associés aux Rouge & Bleu : Maghnes Akliouche, Yan Diomandé ou encore Ferran Torres. Concernant ce dernier, il représente la cible idéale pour remplacer Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan.

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Ferran Torres étonné par l’inaction du FC Barcelon

Actuellement avec l’Espagne pour disputer la finale du Mondial 2026 ce dimanche, l’international espagnol est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2027. À un an de la fin de son contrat, l’avenir de l’attaquant de 26 ans sera au coeur des discussions. Et selon les informations de Sport, Ferran Torres attendait un geste du club blaugrana. Cependant, la direction du FC Barcelone n’a entrepris aucune démarche concernant une prolongation de contrat de son joueur. « Un manque d’initiative qui a surpris l’attaquant après deux saisons passées à évoluer au plus haut niveau sous les ordres de Hansi Flick. Ce silence n’est pas passé inaperçu aux yeux de l’international espagnol. Ferran attendait un geste de confiance de la part du club après s’être imposé comme l’un des attaquants les plus fiables de l’effectif et être devenu, de surcroît, un joueur très important au sein du vestiaire. », explique le quotidien catalan.

Si le président du Barça, Joan Laporta, avait indiqué ne pas être au courant de l’intérêt du PSG pour son joueur, la réalité serait tout autre. « D’autres sources nous indiquent que les négociations entre le PSG et Ferran Torres sont bien avancées. À l’heure actuelle, il semble tout à fait probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu’au Barça et au PSG à trouver un accord », explique le journaliste de Sport, David Bernabeu.