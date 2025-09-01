Mercato : Feu vert pour le départ de Randal Kolo Muani

C’est le dossier chaud pour le PSG en cette dernière journée de mercato estival 2025. Randal Kolo Muani a eu du mal à prendre le chemin de la Juventus Turin, et file dans les derniers instants en Premier League.

Ces dernières heures, la Juventus Turin a opté pour Loïs Openda pour renforcer son attaque. Un transfert qui a mis fin à la volonté de Randal Kolo Muani d’évoluer à nouveau avec le maillot Bianconeri. Ainsi, il a fallu pour l’international français et le Paris Saint-Germain, trouver une porte de sortie ces dernières heures du marché des transferts. C’est en Premier League que l’ancien de l’Eintracht Francfort devrait aller chercher son temps de jeu. En effet, les différentes sources d’informations évoquent un accord final entre le PSG et Tottenham pour un prêt payant. L’opération devrait rapporter au club de la capitale 5 millions d’euros, et aucune option d’achat n’a été intégrée au prêt payant. En France, le quotidien L’Equipe fait lui état d’une option d’achat « automatiquement levée si Tottenham le souhaite, elle ne sera pas quasiment obligatoire comme Paris le souhaitait« . La quotidien affirme donc que Randal Kolo Muani est désormais autorisé à se rendre à Londres pour sa visite médicale et signer son contrat.

Pour le clin d’oeil, Randal Kolo Muani retrouvera rapidement le Parc des Princes puisque le Paris Saint-Germain affrontera Tottenham le 26 novembre prochain en saison régulière de Ligue des Champions. Un certain Xavi Simons devrait répondre présent du côté des Spurs.