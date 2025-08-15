Mercato – Fin de la piste Fenerbahçe pour Marco Asensio ?

Marco Asensio fait partie des indésirables dont le PSG aimerait se séparer cet été. Il verrait une porte se fermer. En effet, Fenerbahçe se serait retiré des négociations.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio avait été prêté à Aston Villa lors de la deuxième partie de saison 2024-2025. À l’issue de son prêt, l’international espagnol n’avait pas été conservé et est donc revenu au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais, il est invité à quitter le club de la capitale, ne rentrant toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Ces dernières semaines, l’ancien du Real Madrid avait été associé au Fenerbahçe. On parlait même d’un accord entre le PSG et le club turc, ne manquait plus que l’accord du joueur.

Kerem Aktürkoğlu préféré à Marco Asensio

Mais selon les informations du journaliste Yağız Sabuncuoğlu, les dirigeants stambouliotes auraient bouclé l’arrivée de Kerem Aktürkoğlu en provenance de Benfica. Le coût important de cette recrue, combiné à la concurrence à son poste, aurait poussé Fenerbahçe à se retirer des négociations avec le joueur du PSG. Marco Asensio a été prévenu par Fenerbahçe de ce revirement de situation. Il devra trouver un autre club pour poursuivre sa carrière. Ces derniers jours, on évoquait un retour d’Aston Villa dans l’équation.