Mercato : Fin de la piste Kingsley Coman pour le PSG

Le PSG a multiplié les pistes offensives au cours de ce mercato estival 2024 et toutes prennent fin dans ce sprint final. A deux jours de la fermeture des portes du marché des transferts, Kingsley Coman, un temps lié au club de la capitale, prend une toute autre direction.

Depuis la perte de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes offensives afin de remplacer au mieux le meilleur buteur de son histoire. Ainsi, les noms de Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Victor Osimhen, Nico Williams, ou encore Kingsley Coman ont résonné sous les cieux parisiens. Cependant, à deux jours de la fin du mercato estival 2024, aucun de ces joueurs n’a paraphé de contrat avec le Paris Saint-Germain. Concentrée sur les ventes de Manuel Ugarte, Carlos Soler, ou encore potentiellement Milan Skriniar, la direction parisienne ne travaillerait pas sur le recrutement d’un élément offensif selon les derniers échos de la presse. C’est en tous cas ce qu’assurait Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, ce mardi. Quelques heures plus tard, ce mercredi, la tendance se confirme avec le dossier Kingsley Coman qui se clôture pour le PSG. En effet, selon la même source d’information, le titi parisien aurait accepté l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al-Hilal. L’opportunité pour l’ailier français d’évoluer avec Neymar, ancien de la maison Rouge & Bleu.