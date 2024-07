Mercato : Fin de la piste Nico Williams ?

A l’occasion de ce mercato estival 2024, le PSG semble avoir ciblé Nico Williams afin de renforcer son secteur offensif. En quête de sang frais pour ses ailes, le club de la capitale pourrait cependant devoir faire une croix sur l’international espagnol.

Alors que le couloir gauche semble promis à Braley Barcola avec le départ de Kylian Mbappé, tout ne pourrait pas être si facile pour l’ancien lyonnais. En effet, Luis Enrique et ses dirigeants espèrent pouvoir compter sur du renfort sur les ailes. C’est ainsi que les pistes menant à Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho ou encore Nico Williams ont pointé le bout de leur nez. Cependant, l’AC Milan et le Napoli se sont montrés trop gourmands pour leur joueur, les tractations se poursuivent pour Jadon Sancho sans grandes avancées pour le moment, et une croix pourrait être faite sur l’Espagnol récent vainqueur de l’Euro 2024. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères britanniques de The Athletic. Ces derniers évoquent la volonté de Nico Williams de poursuivre une saison supplémentaire avec son club de l’Athletic Bilbao. Si la décision n’a pas été communiquée officiellement, des sources anonymes du côté du FC Barcelone, autre prétendant, auraient confié au média d’outre-Manche que les chances de recruter Nico Williams avait pris du plomb dans l’aile ces derniers jours. Sauf revirement de situation en dernière minute, l’ailier de 22 ans devrait honorer une saison de plus de son nouveau contrat signé en décembre dernier le liant à son club formateur jusqu’en 2027. De plus, l’Athletic Bilbao pourrait envisager de faire signer à son joueur un nouveau bail avec des conditions plus avantageuses. Le président du club basque, Jon Uriarte, a déclaré au sujet de l’avenir de Nico Williams : « L’Athletic Club est financièrement, socialement et sportivement capable de garder dans sa structure des joueurs du calibre de ceux qui ont été mentionnés, y compris Nico Williams« . Une piste estivale en moins pour le Paris Saint-Germain, qui devra se pencher sur d’autres dossiers s’il souhaite réellement se renforcer offensivement, notamment sur ses ailes.