Après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, le PSG devrait enregistrer l’arrivée de Désiré Doué dans les prochaines heures. Une recrue attendue depuis de longues semaines qui devrait renforcer l’entrejeu de Luis Enrique.

En total adéquation avec sa politique de recrutement prônée, le PSG s’apprête à recruter Désiré Doué après Joao Neves. Les deux joueurs, âgés de 19 ans, viennent renforcer le groupe et le milieu de terrain de Luis Enrique. Si le Portugais est d’ores et déjà Parisien et effectuera le déplacement ce vendredi (20h45 sur DAZN) au Havre pour la 1ere journée de Ligue 1, le Français ne devrait lui pas tarder à arborer la tunique Rouge & Bleu. En effet, l’officialisation n’est pas encore tombée, mais son presque ex-coach au Stade Rennais, Julien Stéphan n’a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse : « J’ai beaucoup apprécié les mois que l’on a passés ensemble, je n’ai pas seulement découvert un joueur de talent, j’ai découvert un homme très engagé dans son métier, un vrai professionnel dans la manière d’appréhender les choses, que ce soit sûr et en-dehors du terrain. En tout cas, ça aura été une grande joie d’avoir pu accompagner quelques mois ce joueur et ce jeune homme là« .

🚨 De sources internes, Désiré Doué a passé sa visite médicale avec SUCCÈS 🩺✅



Il ne manque plus que la signature du contrat pour qu’il soit un nouveau joueur du PSG ✍️❤️💙



[@Djaameel_] pic.twitter.com/Mxzo4ixG2d — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2024 X : @CanalSupporters

Si les derniers échos des suiveurs du dossier faisaient état d’une arrivée de Désiré Doué à Paris ces derniers jours, le bien informé @Djaameel_ affirme sur son compte X que le milieu de terrain offensif a passé sa visite médicale avec succès ce vendredi 16 août. A ce stade du dossier, seule la signature manque, qui précèdera donc l’annonce officielle du transfert de Désiré Doué au Paris Saint-Germain.