Mercato – Fortement courtisé, Xavi Simons évoque son avenir

Auteur d’une belle saison sous le maillot de Leipzig. Xavi Simons, qui appartient au PSG, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Actuellement à l’Euro, il ne veut pas penser à ça.

Lors de l’été 2023, Xavi Simons était revenu au PSG. Le club de la capitale avait en effet levé une clause dans son contrat qui lui permettait de le récupérer pour six millions d’euros, lui qui avait quitté les Rouge & Bleu en 2022 à l’issue de son contrat. Lié au PSG jusqu’en juin 2027, il avait alors été prêté au RB Leipzig. En Allemagne, il a brillé (43 matches, 10 buts et 15 passes décisives). Des performances qui ont attisé les convoitises du Bayern Munich et du FC Barcelone, alors que Leipzig aimerait le conserver. Du côté du PSG, les informations divergent. On parlait d’un club de la capitale pas contre le revoir partir en prêt, voire d’une possible vente de l’international néerlandais.

« Après l’Euro, on verra ce qui va se passer »

Hier soir, en marge du match nul entre la France et les Pays-Bas (0-0), Clarence Seedorf, légende du football néerlandais a été questionné sur Xavi Simons par BeIN Sports. Et sa réponse a enflammé la toile. « Xavi est un des meilleurs talents européens, je suis très heureux qu’il continue au PSG. » À l’issue de la rencontre, durant laquelle il a cru marquer, Xavi Simons a été interrogé sur cette sortie médiatique de Seedorf. Il en a profité pour évoquer son avenir. « Je ne sais pas. Pour l’instant, je suis heureux avec ma sélection, après l’Euro, on verra ce qui va se passer. Si j’ai envie de revenir ? J’étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J’étais à Leipzig cette année. Après l’Euro, on verra, lance le joueur formé au PSG dans des propos relayés par le Figaro Sport. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps. Ce sera bien. » Selon les informations du Figaro, tout reste à décider dans ce dossier. Xavi Simons attend notamment de voir ce à quoi ressemblera l’effectif parisien après le mercato. Il veut du temps de jeu. Ce n’est pas négociable ni optionnel.