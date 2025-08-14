Mastantuono

Mercato : Franco Mastantuono remercie Luis Enrique lors de sa présentation au Real Madrid

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane14 août 2025

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG a courtisé Franco Mastantuono, jeune talent argentin qui évoluait à River Plate. Depuis, l’ailier s’est engagé avec le Real Madrid, et a été présenté aujourd’hui à la presse espagnole.

Au début de ce mercato estival 2025, le nom de Franco Mastantuono a ardemment été associé au Paris Saint-Germain. En effet, avec la volonté de se renforcer sur le plan offensif, Luis Enrique et Luis Campos auraient fait de l’Argentin une véritable option. Cependant, avec différents prétendants à sa porte, le joueur de 18 ans a fiat un choix, et celui-ci s’est porté vers le Real Madrid. Ce jeudi 14 août, la présentation officielle s’est tenue face à la presse au Santiago Bernabeu, et le joueur n’a pas manqué d’avoir une pensée et une marque de respect pour Luis Enrique : « Je remercie tous les clubs m’ayant contacté. J’ai échangé avec Luis Enrique et je le remercie. Xabi Alonso m’a ensuite appelé et a été très convaincant, j’ai adoré« , a déclaré Franco Mastantuono. Une déclaration qui confirme bien l’intérêt du PSG pour le joueur, mais aussi la réelle volonté des champions d’Europe renforcer leur ligne d’attaque.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane14 août 2025

Articles similaires

Randal Kolo Muani

Mercato : Le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin se précise

14 août 2025
Luis enrique al khelaifi campos

Mercato : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi, c’est quoi la suite pour le PSG ?

14 août 2025
Talk CS

Talk CS : PSG / Tottenham, un pas de plus vers la légende !

14 août 2025
Gianluigi Donnarumma

Mercato : L’accord se dessine entre le PSG et Manchester City pour Gianluigi Donnarumma

14 août 2025
Bouton retour en haut de la page