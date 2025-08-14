Mercato : Franco Mastantuono remercie Luis Enrique lors de sa présentation au Real Madrid

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG a courtisé Franco Mastantuono, jeune talent argentin qui évoluait à River Plate. Depuis, l’ailier s’est engagé avec le Real Madrid, et a été présenté aujourd’hui à la presse espagnole.

Au début de ce mercato estival 2025, le nom de Franco Mastantuono a ardemment été associé au Paris Saint-Germain. En effet, avec la volonté de se renforcer sur le plan offensif, Luis Enrique et Luis Campos auraient fait de l’Argentin une véritable option. Cependant, avec différents prétendants à sa porte, le joueur de 18 ans a fiat un choix, et celui-ci s’est porté vers le Real Madrid. Ce jeudi 14 août, la présentation officielle s’est tenue face à la presse au Santiago Bernabeu, et le joueur n’a pas manqué d’avoir une pensée et une marque de respect pour Luis Enrique : « Je remercie tous les clubs m’ayant contacté. J’ai échangé avec Luis Enrique et je le remercie. Xabi Alonso m’a ensuite appelé et a été très convaincant, j’ai adoré« , a déclaré Franco Mastantuono. Une déclaration qui confirme bien l’intérêt du PSG pour le joueur, mais aussi la réelle volonté des champions d’Europe renforcer leur ligne d’attaque.