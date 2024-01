Mercato : Gabriel Moscardo au PSG seulement en juin ?

Gabriel Moscardo aurait dû être un joueur du PSG en ce début du mois de janvier. Mais une blessure au pied a retardé son arrivée. Il devrait être parisien seulement en juin.

En fin d’année 2023, le PSG était proche de s’offrir deux jeunes brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Les deux sont arrivées à Paris lors des derniers jours de 2023. Ils se sont rendus au Campus PSG pour effectuer leurs visites médicales. Si pour le premier, le transfert a été officialisé, pour le deuxième ce n’est pas le cas. Lors de sa visite, une blessure au pied gauche qui nécessite une opération. Ces derniers jours, les informations sur ce dossier sont parties dans tous les sens.

Un accord pour une arrivée dans cinq mois

Augusto Melo, le président des Corinthians, aurait fixé un ultimatum au PSG dans ce dossier. Soit Gabriel Moscardo signe son contrat d’ici ce vendredi, soit le deal est annulé et le joueur revient au Brésil pour poursuivre son aventure dans son club actuel. Ces dernières heures, UOL Esporte a fait un nouveau point sur ce dossier. Si le PSG attendait de voir les résultats de l’opération du milieu de terrain, qui se déroulera au Qatar à la clinique Aspetar, pour décider de l’avenir de Gabriel Moscardo, les deux clubs auraient trouvé un accord dans ce de dossier. Selon le média brésilien, le PSG et les Corinthians se sont entendus sur la signature d’un pré-contrat. Le joueur ne rejoindrait le PSG qu’en juin prochain et effectuerait donc sa convalescence avec le club brésilien, lui qui pourrait donc rejouer avec son club formateur après son absence de trois mois en raison de son opération. Les dirigeants parisiens devraient payer les 20 millions d’euros du transfert en juin, conclut UOL Esporte.