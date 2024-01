Mercato : Gabriel Moscardo devrait bien rejoindre le PSG

Si l’arrivée de Gabriel Moscardo au PSG était prévue pour ce mercato d’hiver, le jeune milieu de terrain brésilien, malgré les doutes, devrait bien venir renforcer le groupe de Luis Enrique. Cependant, Le Parisien le confirme, le joueur des Corinthians n’évoluera pas en Rouge & Bleu cette saison.

Le Paris Saint-Germain s’est renforcé défensivement cet hiver avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Ce dernier, aurait dû s’engager en Rouge & Bleu en même temps que Gabriel Moscardo, tous les deux en provenance du championnat brésilien. Cependant, au moment de la visite médicale, l’actuel contretemps a trouvé sa genèse. En effet, le milieu de terrain des Corinthians n’a pas pu aller au bout de l’opération, tant il lui a été décelé une blessure au pied gauche nécessitant une intervention chirurgicale. Si la situation a fait traîner le dossier et engendré des doutes quant à la faisabilité du transfert, nos confrères du journal Le Parisien le confirme : « Le transfert du milieu des Corinthians à Paris n’est pas remis en cause mais une solution a été trouvée après son opération du pied. Le joueur de 18 ans doit reprendre avec son club formateur avant de rejoindre Paris l’été prochain« . Pour le calendrier de l’arrivée de Gabriel Moscardo sous les cieux parisiens, le Brésilien devrait finir l’exercice 2023/2024 avec son club formateur, qui reprend son championnat au mois d’Avril prochain, avant de rejoindre le Campus PSG au mois de juillet 2024, afin d’entamer la reprise avec le groupe de Luis Enrique.

Dans l’attente des discussions entre le PSG et les Corinthians, d’un accord officiel, et de son opération chirurgicale, Gabriel Moscardo se trouve actuellement à Paris avec ses proches et ses représentants. Le plus gros des pourparlers aujourd’hui, outre l’aspect financier, réside autour de l’intervention chirurgicale. En effet, toujours selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale souhaitent voir Gabriel Moscardo se faire opérer au Qatar, reprendre le championnat brésilien avec les Corinthians dès le mois d’Avril, et arriver au Paris Saint-Germain avec du rythme dans les jambes. Une solution bien meilleure que de voir le joueur se faire opérer et passer sa convalescence en France, mais qui permettrait également au club de la capitale d’observer la récupération et les potentielles séquelles post-opération. Dans ce contexte là, un soucis juridique est discuté entre les deux clubs : « Les deux clubs doivent lui trouver un cadre légal. C’est-à-dire que les chirurgiens doivent savoir s’ils opèrent un joueur des Corinthians ou du PSG. C’est le principal objet des discussions actuelles. L’ensemble des négociateurs cherchent le meilleur accord qui ne lésera personne« , expliquent nos confrères du Parisien. Les dirigeants parisiens devraient régler les 20 millions d’euros d’indemnité de transfert en plusieurs fois avec un premier versement qui coïnciderait avec la présence du Brésilien au Campus PSG. Du côté du joueur, Gabriel Moscardo reçoit les informations au compte-gouttes et reste dans l’attente, tout en sachant qu’il sera Parisien l’été prochain.