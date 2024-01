La piste menant Gabriel Moscardo au PSG continue de faire patienter les supporter Rouge & Bleu. Le jeune milieu de terrain est toujours l’objet de palabres entre les dirigeants parisiens et ceux des Corinthians. Actuellement à Paris, le Brésilien de 18 ans reste donc dans l’attente d’un accord.

Les dernières informations en provenance du Brésil faisaient écho d’un accord imminent entre les Corinthians et le Paris Saint-Germain, pour enfin finaliser le transfert estimé à près de 20 millions d’euros de Gabriel Moscardo. Le montant pourrait être réglé en plusieurs fois, et ce paramètre pourrait poser problème à l’avancée du dossier. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères brésiliens d’UOL qui affirment qu’il réside un problème du côté des Corinthians afin d’encaisser la première tranche de l’indemnité de transfert qui s’élèverait à 6,6 millions d’euros. Outre l’aspect financier, les obligations juridiques pousseront Gabriel Moscardo à se soumettre à une nouvelle visite médicale après son opération. Celle-ci devrait se faire « en milieu d’année« . En effet, le jeune milieu de terrain devrait rejoindre le Campus PSG qu’au mois de juin prochain.

Actuellement à Paris, accompagné de sa famille et ses représentants, Gabriel Moscardo reste dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. Pour aller dans le sens de ces informations, les propos du président des Corinthians, Augusto Melo, sont à rappeler : « J’ai demandé à ce qu’il revienne. S’il y a un risque que nous ne soyons pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Dans deux mois, il sera de retour (de blessure ; NDLR)« . Le nouveau président des Corinthians en remet donc une couche après l’ultimatum posé la semaine dernière.