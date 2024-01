Mercato : Gabriel Moscardo, une signature décalée au PSG

Ce lundi, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo. Il aurait également pu officialiser celle de Gabriel Moscardo. Mais cette dernière ne sera finalement pas pour tout de suite.

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, le PSG aurait pu officialiser l’arrivée de deux joueurs, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier a été officialisé ce lundi alors que le deuxième devra attendre pour devenir véritablement un joueur du PSG. Présent à Paris depuis vendredi comme son compatriote, il a annoncé hier soir qu’il allait se faire opérer du pied gauche et qu’il allait manquer les trois prochains mois de compétition. Une opération qui n’aura aucune incidence sur le futur du jeune milieu de terrain.

Gabriel Moscardo, un pari sur l’avenir

Comme plusieurs sources, Le Parisien confirme que Gabriel Moscardo sera bien un joueur du PSG dans les prochains mois. L’officialisation de son transfert est juste reportée en raison de son opération. Le quotidien francilien explique que le futur ex-joueur des Corinthians devrait subir une greffe osseuse. Son opération devrait être effectuée au Qatar, à la clinique Aspetar, « ce qui témoigne de l’accompagnement et du soutien du PSG dans ce qui s’apparente au premier coup dur de sa carrière. » Le Parisien explique que Gabriel Moscardo avait du mal, ces dernières heures, à masquer sa déception et était quelque peu frustré d’être contraint de retarder ses débuts sous le maillot rouge & bleu. « Supervisé de longue date par Luis Campos, le milieu de terrain, considéré comme l’une des révélations de l’année au Brésil, est un pari sur l’avenir pour le PSG qui compte lui laisser le temps de revenir et ne souhaite pas bouleverser ses plans initiaux malgré ce petit contretemps. » En interne, on explique que même si son arrivée est retardée, il était plus important de l’avoir au sein du club que chez un rival. « Si ce transfert est bel et bien maintenu, il reste encore un point à éclaircir : la date du début du bail de Moscardo. Il n’a toujours pas signé son contrat avec le club de la capitale. La blessure détectée lors des examens médicaux a décalé sa signature initialement prévue vendredi. Quelques discussions devraient se tenir afin d’évoquer des ultimes détails de ce contrat, mais rien qui ne bloquera sa venue à Paris« , conclut Le Parisien.