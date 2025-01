Mercato : Galatasaray a approché le PSG pour Milan Skriniar

En ce 1er janvier 2025, le mercato d’hiver a désormais ouvert ses portes. L’occasion pour certains dossiers, dans le sens des départs, d’enfin se décanter. Parmi eux, celui de Milan Skriniar. Le Slovaque, annoncé sur le marché, doit prendre une décision.

Depuis son arrivée au PSG au cours de l’été 2023, Milan Skriniar n’est jamais parvenu à s’imposer dans le onze de Luis Enrique. Si son temps de jeu était conséquent lors de la première saison du technicien espagnol sur le banc Rouge & Bleu, depuis les arrivées Lucas Beraldo puis Willian Pacho, l’ancien de l’Inter Milan s’est vu relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Le retour de blessure de Lucas Hernadez et celui encore attendu de Presnel Kimpembe ne devrait pas améliorer la situation du Slovaque. Par ailleurs, les performances du joueur de 29 ans ne l’aide pas également à se faire une place. C’est dans ce contexte que Milan Skriniar s’est retrouvé sur le marché des transferts. Ces derniers jours, de nombreux prétendants ont fait leur apparition dans le dossier, en Premier League, en Italie, mais aussi en Turquie.

Aujourd’hui, c’est la piste turque qui se fait le plus insistante. En effet, Galatasaray serait on ne peut plus intéressé à l’idée de s’attacher les services de Milan Skriniar. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, le club stambouliote aurait approché le Paris Saint-Germain afin d’entamer des négociations dans le cadre d’un prêt. Si les deux clubs auraient donc démarrer les pourparlers, reste à connaître la position du principal intéressé dans ce dossier. Toujours selon Fabrizio Romano, seule la décision de Milan Skriniar manque pour avancer.