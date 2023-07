Mercato : Galatasaray accélère pour Icardi

Mauro Icardi fait partie des joueurs de retour de prêt, indésirables au Paris Saint-Germain. Après une saison passée en Turquie, sous les couleurs de Galatasaray, l’Argentin possède plusieurs offres dont une du champion de Süper Lig, qui pourrait accélérer dans les prochains jours.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a poussé vers la sortie bon nombre de joueurs indésirables, soit sous la forme d’un transfert définitif, soit sous la forme d’un prêt. Parmi les « lofteurs », Mauro Icardi a su trouver sa place dans l’effectif turc de Galatasaray. Le buteur de 30 ans a terminé la saison avec 21 buts et 7 passes décisives en championnat et un titre de champion de Süper Lig. Il est alors logique que certains clubs souhaitent embaucher le numéro 9 parisien, et ce dernier croule sous les offres. Parmi elles, une offre alléchante de l’Arabie Saoudite, puisque le club d’Al Shabab lui offrirait 80 millions d’euros de salaire sur 2 ans et pourrait proposer un montant de 20 millions au PSG pour s’adjuger les services du natif de Rosario. Néanmoins, le club dans lequel a évolué Icardi cette saison, Galatasaray, souhaite également le joueur, lui qui a poussé les Rouge et Jaune vers le titre.

Des discussions entre Paris et Galatasaray ?

D’après le média turc Fanatik, le champion de Turquie n’a pas dit son dernier mot malgré les offres pharaoniques venues du Gofle. Rester à Galatasaray serait la priorité pour Mauro Icardi, des proches du joueur auraient évoqué que « La ligue là-bas sera très intéressante. Nous sommes en pourparlers avec de nombreux clubs européens. Nous sommes très heureux d’être en Turquie, mais nous sommes dans une position professionnelle« . Toujours selon le média du Bosphore, Icardi pourrait rester chez les Rouge et Jaune, mais l’Argentin souhaiterait augmenter son salaire et ses revenus à 12,5 millions d’euros annuels. Des discussions seraient entamées entre le club stambouliote et le Paris Saint-Germain d’après le média local. Le Parisien indiquait récemment qu’une somme d’environ 10 millions d’euros pourrait convenir, mais les offres saoudiennes pourraient perturber le dossier. D’autres clubs européens restent intéressés par le buteur également.