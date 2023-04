Indésirable au PSG, Mauro Icardi avait rejoint Galatasaray en prêt l’été dernier. L’attaquant argentin a retrouvé de sa superbe en Turquie et souhaiterait y rester. Ses dirigeants seraient sur la même longueur d’onde.

Mauro Icardi a retrouvé le goût du football à Galatasaray. Prêté par le PSG l’été dernier, il a marqué neuf buts et six passes décisives en quatorze matches de championnat. Il est le meilleur marqueur et le meilleur passeur de son équipe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, l’international argentin souhaiterait poursuivre sa carrière au sein du club stambouliote. Sans surprise, le PSG ne serait pas contre un départ de Mauro Icardi.

Galatasaray prêt à faire un effort pour s’offrir Icardi

Selon les informations du Parisien, les dirigeants de Galatasaray ont une idée claire sur Icardi, ils veulent le conserver à l’issue de son prêt. Dans son entourage, « on évoque désormais un homme épanoui, heureux de son aventure sportive et humaine à Galatasaray. Sa famille est aussi ravie de cette expérience turque. » De sources turques, il y a eu des discussions entre le vice-président de Galatasaray, Erden Timur, et le PSG. Le club stambouliote serait prêt à faire d’importants efforts afin de financer une opération, qui pourrait s’élever autour d’une dizaine de millions d’euros. « Il faudra également régler la question du salaire, dont la quasi-totalité est aujourd’hui prise en charge par le PSG, qui ne devrait pas fermer la porte à un départ définitif. Du chemin reste encore à parcourir avant que toutes les parties se rejoignent et de nouvelles négociations devraient avoir lieu en fin de saison« , conclut Le Parisien.