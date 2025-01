Mercato – Galatasaray aimerait s’offrir Marco Asensio

Marco Asensio semble ne plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Le milieu offensif espagnol pourrait donc quitter le PSG cet hiver. Galatasaray aimerait se l’offrir.

L’avenir de Marco Asensio semble s’écrire loin du PSG. L’international espagnol n’entre en effet plus dans les plans de Luis Enrique, lui qui n’a plus joué depuis le 6 décembre avec les Rouge & Bleu et son entrée en jeu en fin de match contre Auxerre (11 minutes). Comme Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, il est invité à se trouver un nouveau club cet hiver.

Marco Asensio pas intéressé pour le moment

Son nom a été associé à un retour en Espagne, à la Juventus Turin, ou également à Aston Villa. Mais un autre club s’intéresserait à lui, Galatasaray. Selon les informations de Foot Mercato, le club stambouliote aimerait s’attacher les services de l’ancien du Real Madrid sous la forme d’un transfert sec et non d’un prêt. Jorge Mendes, son agent, est à la manœuvre et aurait déjà transmis l’offre à Marco Asensio, avance le média footballistique. Ce dernier conclut en expliquant que le joueur ne serait pas intéressé par cette destination pour le moment.