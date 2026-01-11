Mercato – Galatasaray intéressé par Fabian Ruiz ?

Fabian Ruiz est l’une des pièces maîtresses du milieu de terrain du PSG. Galatasaray aimerait s’offrir les services de l’international espagnol.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz négocie avec le club de la capitale pour une prolongation de contrat. Auteur de très bonnes prestations sous le maillot des Rouge & Bleu, l’international espagnol attise les convoitises. Selon les informations de la Cadena Ser, Galatasaray aurait approché les champions d’Europe pour Fabian Ruiz. La radio espagnole explique que Luis Campos a récemment rencontré le directeur sportif du club turc, Abdullah Kavukçu. Ce dernier aurait proposé au conseiller sportif du PSG un prêt jusqu’à la fin de la saison pour Fabian Ruiz.

Un prix fixé pour Ruiz ?

Mais selon des sources internes à Galatasaray, le PSG n’aurait pas été convaincu par cette offre. La Cadena Ser avance que le PSG ne serait pas satisfait des conditions dans lesquelles le prêt du joueur a été envisagé, notamment en ce qui concerne les conditions économiques et sportives de l’opération. La radio explique que Galatasaray avait déjà tenté sa chance l’été dernier mais les discussions n’avaient pas abouti. La Cadena Ser indique qu’il y aurait une clause dans le contrat de Fabian Ruiz au PSG. Cette dernière serait activable l’été prochain. Cette clause stipulerait que si un club offrait 30 millions d’euros pour l’international espagnol, il peut le signer directement. Il faut tout de même rappeler que les clauses libératoires n’existent pas en France. La Cadena Ser poursuit en expliquant que le PSG ne compterait pas prolonger son numéro 8, encore sous contrat jusqu’en juin 2027, et qu’il serait prêt à le vendre contre 40 millions d’euros.



