Mercato : Galatasaray, le problème et la solution du PSG ?

A l’approche du mercato hivernal, le PSG semble être dans le flou vis-à-vis des dossiers à conclure dans les prochaines semaines. En effet, les opportunités ciblées paraissent compliquées à décanter.

Depuis l’été dernier, le nom de Victor Osimhen est associé à celui du PSG. Les tractations avec les dirigeants de Naples semblent avoir été compliquées, et l’attaquant nigérian a finalement pris la direction de Galatasaray dans le cadre d’un prêt. Auteur d’un bon début de saison en Turquie, l’ancien avant-centre du LOSC comptabilise 12 buts et 5 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan statistique à la mi-saison qui peut attirer les convoitises, notamment du Paris Saint-Germain, qui à l’image du traitement réservé à Randal Kolo Muani par Luis Enrique, ne semble pas totalement satisfait de son secteur offensif. Cependant, la volonté de Victor Osimhen serait tout autre. En effet, Okan Buruk, coach de Galatasaray, a déclaré en conférence de presse que le joueur qui fêtera ses 26 ans le 29 décembre prochain désirerait terminer la saison avec les Stambouliotes. Le technicien turc a également la volonté de recruter pour renforcer sa défense, à l’heure où Milan Skriniar est annoncé partant du PSG et sur les tablettes de Galatasaray. Les derniers échos de la presse locale évoquent même un accord d’ores et déjà ficelé entre le défenseur central slovaque et le club de Süper Lig.

Les discussions sont en cours

Si l’accord serait trouvé selon les médias turcs, il n’en serait rien selon L’Equipe. En effet, le quotidien français affirme que Milan Skriniar « échange bien avec le club turc mais il n’y a pas, en l’état, d’accord« . Le joueur de 29 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, est l’objet d’intérêt du côté de la Premier League, et aimerait être fixé avant la reprise avec le Paris Saint-Germain, le 2 janvier.