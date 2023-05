Transfuge du LOSC l’été dernier, Renato Sanches vit une saison très difficile au PSG. De là à imaginer un départ dès l’intersaison ? Un premier prétendant se serait, en tout cas, d’ores et déjà positionné.

Alors qu’ils l’ont tous deux très bien connu en terre nordiste, Luis Campos et Christophe Galtier se sont mis d’accord pour faire signer Renato Sanches l’été dernier. Le Portugais, qui se trouvait à un an de la fin de son contrat avec Lille, a donc posé ses valises en terre parisienne. Son objectif ? S’imposer au sein de la hiérarchie des milieux de terrains, lui qui possède un profil assez atypique dans l’effectif rouge et bleu. Problème, l’ancien bavarois a eu toutes les peines du monde à sortir son épingle du jeu en 2022-2023, notamment du fait de blessures très récurrentes.

🔥 Renato Sanches, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi bileti kazanması halinde transfere bir hayli sıcak baktığı öğrenildi. (@Metin_Karabas)



🚨 25 yaşındaki oyuncu, son 1.5 sene içerisinde kas ve adale yüzünden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 aya yakın bir süre forma giyemedi.… pic.twitter.com/E8xbfGFJKN — Fanatik (@fanatikcomtr) May 15, 2023

Renato Sanches vers la Turquie ?

In fine, et malgré ses 2 réalisations en 24 apparitions, Renato Sanches se trouve dans une situation assez particulière. Non fiable d’un point de vue physiques, il faudra observer les futurs intentions du club de la capitale avec son joueur. Pour l’heure, peu de rumeurs ont émergé à ce sujet. Mais du côté de la Turquie, et plus précisément du média Fanatik, on nous explique que le Galatasaray se montrerait intéressé par le profil du Lusitanien. Un prêt avec option d’achat est notamment évoqué. Pour sa part, Renato Sanches ne serait pas fermé à une telle éventualité. Fanatik parle même d’un certain optimiste dans les rangs du club turc quant à une conclusion positive dans ce dossier. Pour rappel, le PSG a déjà prêté un joueur au Galatasaray cette saison en la personne de Mauro Icardi. Un prêt des plus fructueux avec 15 réalisations en 22 apparitions pour l’avant-centre argentin.