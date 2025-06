Mercato : Gavi balaye d’un revers de main les rumeurs l’envoyant au PSG

A l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le nom de Gavi était revenu dans les petits papiers des dirigeants parisiens. Deux ans plus tard, le milieu de terrain du FC Barcelone revient sur ces informations.

Au moment de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, au cours de l’été 2023, de nombreuses pistes avaient vu le jour sur le marché des transferts. Parmi elles, le nom de Gavi revenait avec insistance. Le milieu de terrain du FC Barcelone lancé par le technicien espagnol dans le grand bain avec La Roja, était annoncé dans les bagages du coach du PSG. Cependant, le transfert ne s’est jamais fait, et le dossier n’a jamais avancé concrètement. Était-ce une réelle information ou une rumeur parmi d’autres ? Le principal intéressé a répondu aujourd’hui dans les colonnes de Mundo Deportivo : « Les gens peuvent croire les histoires, mais ça n’arrivera pas. Je suis calme ici« , a t-il rétorqué. Le transfert pourrait-il se faire à l’avenir ? : « Mon rêve et mon ambition sont de rester à Barcelone toute ma carrière. C’est le club de ma vie. Je ferai tout mon possible pour y rester« , a répondu Gavi.