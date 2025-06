Mercato – Gianluigi Donnarumma : « C’est le PSG qui décidera de me prolonger ou non »

Après son sacre en Ligue des Champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a rejoint les rangs de la sélection italienne. Le capitaine de la Squadra Azzurra s’est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur son avenir.

La saison 2024 / 2025 touche à sa fin, et Gianluigi Donnarumma entrera donc dans sa dernière année de contrat avec le PSG d’ici quelques semaines. Sans informations officielles mais avec des déclarations de lui et son agent, les pourparlers entre son clan et les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent bien avancer dans le sens de la prolongation de contrat. A ce sujet, en conférence de presse avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé : « Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris. J’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie« . Dans le sens de ces mots du gardien de but de 26 ans, son agent, Enzo Raiola s’est lui aussi exprimé auprès de Gianluca Di Marzio : « J’ai eu des échanges avec la direction du PSG. On s’est promis d’en reparler très bientôt. Il faut reprendre contact et on verra bien. Ils ont beaucoup d’offres. L’Inter, une possibilité ? Qu’il leur plaise, ce n’est pas un mystère. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Naples ? Oublions ça, il n’y a aucune demande« .