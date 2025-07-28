Mercato – Gianluigi Donnarumma fortement courtisé

Dans une impasse dans les discussions pour une prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été. Le gardien italien a beaucoup de courtisans.

Auteur d’une campagne de Ligue des champions XXL et d’un début d’année 2025 monstrueux, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG cet été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale, l’international italien n’arrive pas à trouver d’accord avec ses dirigeants sur une prolongation de contrat. La question du salaire serait le point central des désaccords entre les deux parties. Ce lundi matin, dans son édition du jour, La Repubblica fait un point sur le dossier de l’international italien.

Il demande un salaire de 12 millions d’euros pour prolonger

Le quotidien sportif italien explique que Gianluigi Donnarumma se dirige vers un départ du PSG. Les négociations pour sa prolongation de contrat sont au point mort, lui qui réclamerait un salaire annuel de 12 millions d’euros. De plus, le fait que le PSG tente de recruter Lucas Chevalier pousserait encore un peu plus l’ancien Milanais vers la sortie. La Repubblica explique que Gianluigi Donnarumma ne manque pas de prétendants. Galatasaray aimerait le recruter tout comme Manchester United et Manchester City. Chelsea lorgnerait également sur sa situation. Il y aurait également des clubs d’Arabie saoudite dont les noms n’ont pas filtré. Le quotidien sportif indique qu’un retour en Serie A semble compliqué pour Gianluigi Donnarumma, notamment en raison des émoluments demandés par le gardien. S’il devait revenir en Italie, ce serait plus pour la saison prochaine, en étant libre de tout contrat, conclut La Repubblica.

Donnarumma ne s’est pas senti protégé par le club dans les moments difficiles de sa saison

De son côté, Le Corriere della Sera indique que Gianluigi Donnarumma a refusé la dernière proposition de prolongation de contrat du PSG. Le gardien juge inopportun le nouveau modèle introduit par les dirigeants du PSG avec une base fixe de salaire et une grande part variable. Le quotidien sportif indique également que l’international italien ne s’est pas senti protégé par le club dans les moments difficiles de sa saison. Le Corriere della Sera confirme que les deux clubs de Manchester pistent Gianluigi Donnarumma et que le PSG, ne voulant pas revivre une situation comme celle de Kylian Mbappé, a été clair. Ce sera une prolongation de contrat ou un départ définitif.