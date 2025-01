Depuis son arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma ne cesse d’être sujet d’interrogations. Entre bonnes et mauvaises performances, l’irrégularité de l’Italien lui cause du tort. Sur la scène européenne, le portier n’est guère décisif, au contraire, ce qui pourrait lui valoir un bon de sortie loin des cieux parisiens.

Alors que le mercato hivernal 2025 bat son plein, le dossier Khvicha Kvaratskhelia est le plus chaud sur le dossier des dirigeants du PSG. Si l’idée est d’affiner les contours du groupe de Luis Enrique pour le court et long terme, d’autres dossiers seront à poser sur la table. Parmi ceux-là, celui de Gianluigi Donnarumma. En effet, le portier italien, de part certaines de ses performances sur la scène européenne et son irrégularité, est sujet d’interrogations. Ainsi, le poste de gardien de but est parfois pointé du doigt comme un chantier pour les prochains mois. Dans ce contexte, une information pointe le bout de son nez en ce mardi 14 janvier concernant l’avenir de Gianluigi Donnarumma, en provenance d’Italie. Selon nos confrères de la Corriere della Sera, le portier de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, souhaiterait faire son retour en Série A. A ce stade, l’Inter Milan pourrait se montrer intéressé, mais assure que tout cela reste utopique pour cet hiver. Reste à surveiller les performances, les informations à venir, mais également les décisions que prendront les dirigeants parisiens mais aussi Gianluigi Donnarumma dans les prochains mois, jusqu’au mercato estival 2025.