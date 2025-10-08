Mercato : Gilberto Mora, nouveau phénomène recordman de précocité, déjà dans le viseur du PSG

La Coupe du Monde U20 au Chili est une vitrine de choix pour les talents de demain, et si le PSG y compte son jeune défenseur Noham Kamara, un autre nom fait actuellement sensation et capte l’attention des recruteurs parisiens : Gilberto Mora. À seulement, le milieu offensif mexicain est l’objet de toutes les convoitises, notamment celle du Paris Saint-Germain, qui multiplie les pistes pour s’assurer les futures pépites du football mondial.

Un Diamant Brut qui Brille au Chili

Depuis le début de la compétition, qui a vu cette nuit le Mexique éliminer le pays hôte, le Chili, pour se qualifier en quarts de finale, Gilberto Mora s’impose comme la figure de proue de son équipe. Le jeune droitier, qui fêtera ses 17 ans le 14 octobre prochain, affiche des statistiques impressionnantes pour son âge : trois buts, dont un doublé face à l’Espagne en poule, et deux passes décisives. Son profil, de petit format (1m68) et très technique, rappelle celui de l’Argentin Thiago Almada. Capable d’évoluer en numéro 10, sur un côté ou en soutien d’un attaquant, Mora est déjà un titulaire indiscutable à Tijuana, son club formateur, où il a débuté professionnellement à un âge record : 15 ans et 308 jours. Cette saison en championnat, il confirme son potentiel avec déjà 3 buts et 1 passe décisive en 8 apparitions.

Plus Précoce que Lamine Yamal : un Record Historique

Mais ce qui rend Gilberto Mora si particulier, ce sont ses records de précocité en sélection A. Avec déjà 3 sélections au compteur, il a remporté la Gold Cup l’été dernier. À 16 ans et 265 jours, il est devenu le plus jeune vainqueur d’un tournoi international chez les A au XXIe siècle, détrônant ainsi Lamine Yamal, vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne (à 17 ans et 1 jour).

-Gilberto Mora: 16 years, 265 days old

-Lamine Yamal: 17 years, 2 days old

-Pelé: 17 years, 249 days old



Mexico's Gilberto Mora is now the youngest player to EVER win an international final 😮 pic.twitter.com/lvFphc6JrT — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2025 X : @ESPNFC

Cette performance, bien que réalisée dans une compétition au niveau inférieur à celui de l’Euro, lui ouvre déjà les portes d’une potentielle participation à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera en partie… au Mexique. Son potentiel est tel qu’il devrait même être appelé en sélection A pour des matchs amicaux en novembre, lui faisant manquer la Coupe du Monde U17.

Le PSG en Pôle Position, la Concurrence Féroce

L’éclosion de Gilberto Mora n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des grands clubs européens. Si le Real Madrid, Arsenal, Manchester City et le Barça sont cités, les dernières informations en provenance du Mexique confirment l’intérêt du PSG et de l’Ajax Amsterdam, qui supervisent activement le prodige durant cet U20.

Cette nouvelle piste s’ajoute à celle, plus ancienne, concernant le milieu offensif portugais de Porto, Rodrigo Mora (18 ans). La stratégie de Luis Campos est claire : identifier et sécuriser les plus grands espoirs mondiaux. Il faudra toutefois s’armer de patience. En effet, Gilberto Mora ne fêtera ses 18 ans qu’en octobre 2026. Un transfert en Europe ne pourra donc légalement être finalisé qu’au mieux en janvier 2027. D’ici là, le jeune Mexicain, désormais représenté par Rafaela Pimienta (agent d’Erling Haaland), aura tout le loisir de confirmer son immense talent dans son championnat domestique et potentiellement lors du Mondial 2026 à domicile. Pour le PSG et ses concurrents, le compte à rebours est lancé pour positionner ses pions.

