Mercato – Gonçalo Ramos scelle son avenir au PSG

Auteur du but égalisateur contre Tottenham, Gonçalo Ramos a aussi transformé son penalty lors de la séance de tirs au but qui a permis au PSG de soulever la Supercoupe d’Europe. L’international a scellé son avenir à l’issue de cette rencontre.

Gonçalo Ramos a encore joué son rôle de super sub à la perfection. Entré en jeu à la 77e minute en lieu et place de Désiré Doué, le numéro 9 du PSG a égalisé à la 94e minute d’une très belle tête sur un tout aussi beau centre d’Ousmane Dembélé. Lors de la séance de tirs au but, il n’a pas tremblé au moment de réussir sa tentative, après le raté de son compatriote Vitinha. Encore décisif, l’ancien du Benfica a donc permis au PSG de remporter pour la première fois de son histoire la Supercoupe d’Europe. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, l’attaquant est revenu sur son entrée en jeu salvatrice. « Il fallait entrer dans le match et montrer que ce n’était pas fini. C’est la mentalité de notre équipe, ceux qui sont remplaçants doivent venir et faire la différence. On ne lâche jamais. Je suis très content, c’est un jour magnifique, avec un trophée spécial. On ne sait pas si on jouera une fois encore ce trophée. »

« Vous confirmez que vous restez au PSG cette saison ? Oui »

Pas titulaire indiscutable au sein du PSG, des rumeurs faisaient écho d’un possible départ du club de la capitale cet été afin d’obtenir un temps de jeu conséquent. Plusieurs clubs se seraient intéressés par lui. Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il restait au PSG cette saison, l’international portugais a répondu par un oui avec un grand sourire. Il a enfin salué la première de Lucas Chevalier avec le maillot du PSG. « C’est super pour lui. Ceux qui arrivent, c’est leur premier trophée, c’est magnifique pour eux de savoir qu’on est ici pour gagner et pas seulement ici pour jouer.«