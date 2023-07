Mercato : Harry Kane aurait fait son choix

Le PSG poursuit son mercato en se montrant actif sur la piste d’un attaquant. Si les noms de Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou encore Harry Kane reviennent souvent, l’Anglais semble être la priorité. Cependant, le Paris Saint-Germain devra faire face à de solides obstacles.

Afin de renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d’Harry Kane. L’attaquant de Tottenham serait la priorité du club de la capitale, et voit son nom associé au PSG depuis plusieurs semaines. Les bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Lévy, président du club londonien, pourraient plaider en faveur des dirigeants du champion de France, qui, selon les derniers échos de nos confrères d’RMC Sport, seraient prêts à dégainer une offre de 100 millions d’euros. Cette dernière, à un an de la fin du contrat d’Harry Kane, pourrait répondre aux attentes des dirigeants des Spurs. Cependant, le plus grand obstacle pour le PSG sur cette piste demeure la volonté du joueur.

A lire aussi : PSG – Harry Kane en priorité, Dusan Vlahovic en plan B ?

En effet, si le PSG pourrait trouver un accord avec Tottenham, il restera tout de même à convaincre Harry Kane. Et dans ce chemin, la volonté de l’Anglais freinerait le Paris Saint-Germain. En effet, selon nos confrères allemands de Sport BILD, le capitaine des Three Lions aurait refusé l’idée d’un transfert à Paris. Plus encore, Harry Kane n’aurait pas l’intention de rejoindre un autre club que le Bayern Munich en cas de départ de Tottenham.