Mercato : Harry Kane ne devrait pas prolonger avec les Spurs

La question du futur numéro 9 reste un des points clés de la suite du mercato du Paris Saint-Germain. Si le PSG aurait fait du forcing ces derniers temps, pour convaincre Harry Kane de rallier la capitale, le joueur dirait non au club de la capitale, mais refuserait également de prolonger son contrat avec les Spurs. L’Anglais serait désireux de rejoindre le Bayern Munich, si un accord se crée entre Daniel Lévy et le club allemand.

Récemment, le Paris Saint-Germain aurait tout tenté pour convaincre Harry Kane de rejoindre la capitale la saison prochaine. Le club de la capitale serait même prêt à faire une offre que Tottenham ne pourrait pas refuser, afin de s’adjuger les services du meilleur buteur de l’histoire du club du Nord de Londres. Pour se faire, les Rouge & Bleu doivent dissuader le capitaine de la sélection anglaise de vouloir rejoindre le Bayern Munich, club qui attire particulièrement le numéro 9 des Three Lions. Dernièrement, le Telegraph rapportait que Kane ne souhaite réellement pas rejoindre le PSG, un choix clair mais qui pourrait mettre Daniel Lévy dans l’embarras. Concernant le club parisien, ce refus obligerait les dirigeants à se rabattre sur son plan B, Dusan Vlahovic, bien que d’autres pistes sont encore d’actualités, notamment celle menant à Gonçalo Ramos. Rien n’indiquait cependant que le numéro 10 de Tottenham ne resterai pas dans son club, avec qui il pourrait tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions 2024 après avoir terminé huitième la saison passée. Peut-être que cette non qualification à une coupe d’Europe pour la saison 2023/24 renforcerait les envies de départ du natif de Walthamstow.

A voir aussi : Le PSG aurait transmis une offre au Benfica pour Ramos

D’après les informations du Times, le joueur refuserait de prolonger avec les Tottenham Hotspurs. Malgré l’offre de prolongation, assortie à une hausse salariale estimée à 400 000 livres par semaines (100 000 de plus qu’actuellement), le buteur ne souhaiterait pas continuer avec son club formateur et donc rompre une histoire vieille de presque 20 ans. Lié au club londonien jusqu’en juin 2024, Harry Kane souhaiterait seulement rejoindre le Bayern Munich cet été, si sa direction parvient à trouver un accord avec celle du club bavarois. Concernant ce point, Daniel Lévy voudrait environ 100 millions de livres sterling (soit 115 millions d’euros) et avait déjà refusé deux offres bavaroises, la dernière atteignait les 68,5 millions de livres (près de 80 millions d’euros). Tottenham attendrait un paiement initial, en une seule fois pour envisager de vendre le meilleur buteur de son histoire.

Daniel Lévy serait alors obliger d’accepter de laisser partir son joueur si Munich venait à assouvir les désirs du président des Spurs. Le risque de perdre gratuitement Kane l’été prochain pourrait mettre en péril la reconstruction de l’effectif londonien. Cependant, le nouvel entraîneur des Whites, Ange Postecoglou, avait confirmé qu’il s’attendait à voir l’Anglais dans son effectif lors du prochain exercice. Le fait que Harry Kane ne souhaite ni prolonger, ni rejoindre le Paris Saint-Germain qui demeurait le seul club intéressé avec le Bayern Munich ces derniers temps, pourrait amener le club bavarois à ne pas se soumettre aux hautes requêtes pécuniaires de Daniel Lévy, et donc à compliquer le transfert. Affaire toujours à suivre, même si le PSG semble avoir perdu le combat dans le dossier Kane.