Mercato : Harry Kane ne ferme pas la porte au PSG

Avec le secteur offensif ciblé comme priorité à renforcer, le PSG se voit dans la course pour le dossier Harry Kane. Si l’attaquant Anglais a longtemps été envoyé du côté du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ne serait finalement pas largué dans la course.

Plus tôt dans la journée, les échos venus d’Allemagne affirmaient que la direction du Bayern Munich allait rencontrer celle de Tottenham afin de « pousser à nouveau pour un transfert » d’Harry Kane en Bavière. Plus encore, Fabrizio Romano a affirmé sur sa chaîne YouTube que le champion d’Allemagne est le favori dans ce dossier. Cependant, nos confrères d’RMC Sport affirment que, malgré l’accord trouvé entre l’attaquant anglais et le club de Bundesliga, la réflexion serait bel et bien existante du côté d’Harry Kane. En effet, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, était dernièrement à Londres, l’occasion pour lui de rencontrer et échanger avec son homologue de Tottenham, Daniel Levy. L’entrée en force dans la course du Paris Saint-Germain agacerait du côté du Bayern Munich, tant la direction bavaroise ne souhaite pas atteindre la barre des 100 millions d’euros dans les négociations, une somme espérée par la direction des Spurs. Cette dernière a conscience de la puissance financière du champion de France qui pour le coup, pourrait aller jusqu’aux 100 millions d’euros. « En privé, Nasser Al-Khelaifi se montre très optimiste sur ce dossier et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien« , écrivent nos confrères d’RMC Sport, qui affirment par ailleurs que ce vent d’optimisme est porté par les renseignements discrets de la femme d’Harry Kane pour un logement à Paris. Par ailleurs, L’Equipe avance également des contacts depuis plusieurs semaines entre Nasser Al-Khelaïfi, l’entourage du joueur et le président de Tottenham, Daniel Levy « avec qui il entretient des relations plus que cordiales« . Des informations qui confirment celles avancées par nos confrères de PSG Community.

A lire aussi : Le Bayern Munich toujours favori dans le dossier Harry Kane ?

Un renfort de taille pour le PSG dans le dossier Harry Kane

Si les échanges étaient réguliers entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, les deux hommes n’avaient pas entamé de négociations officielles pour Harry Kane, avant que le dirigeant qatari, dans les dernières heures, clame son désir de voir l’Anglais en Rouge & Bleu à partir de la saison 2023/2024. Pour cela, le président du PSG devra se montrer convaincant auprès de la direction de Tottenham, mais aussi du joueur. Dans sa mission première, l’agent influent Pini Zahavi pourrait être un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain. En effet, l’Israélien « tente de faire comprendre Daniel Levy qu’il est de son intérêt de vendre Harry Kane cet été au Paris-Saint-Germain« .

En effet, depuis qu’Harry Kane a fait savoir à sa direction qu’il avait réellement la volonté de quitter les Spurs, le président du club londonien se serait fait à l’idée d’abandonner le projet de prolongation de contrat de son attaquant, au risque de le perdre libre gratuitement au mois de juin 2024. Cependant, les dirigeants du PSG ne feront d’offre que si Harry Kane se laisse tenter par l’idée de rejoindre le championnat de France. En effet, si l’idée n’est pas prioritaire dans l’esprit de l’Anglais, il pourrait tout de même rejoindre la capitale au cours de mercato estival 2023. L’accélération sur la piste de la part du Paris Saint-Germain « vise à convaincre Harry Kane d’accepter le défi du PSG« , toujours selon L’Equipe. Le quotidien sportif s’avance également sur la suite du mercato parisien : « Si Paris arrive à ses fins, il ne souhaitera pas s’arrêter là. Dans l’idéal, la direction aimerait faire signer deux attaquants cet été« .