Mercato : Harry Kane ne souhaiterait pas rejoindre le PSG

Le PSG souhaite recruter un attaquant de pointe cet été. Il va devoir oublier une de ses pistes. En effet, Harry Kane ne souhaiterait pas rejoindre le club de la capitale.

C’était l’un des manques de l’effectif du PSG la saison dernière. Un attaquant de pointe de haut niveau. Il y avait bien Hugo Ekitike, mais il était encore trop jeune et n’avait pas d’expérience en Europe. Lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens voudront donc s’offrir un avant-centre. Dans cette optique, ils pisteraient Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic ou bien encore Harry Kane. Ce dernier, qui a encore un an de contrat avec Tottenham souhaiterait changer d’air cet été. Et il aurait une préférence pour son futur club, le Bayern Munich.

Le PSG pourrait se rabattre sur Dusan Vlahovic

Selon les informations du Telegraph, l’international anglais (29 ans) ne souhaiterait pas rejoindre le PSG. Ce choix ne permettrait pas aux dirigeants des Spurs de faire monter les enchères avance le journaliste Matt Law. Daniel Levy, le président du club londonien aurait déjà refusé deux offres venues du Bayern Munich et attendrait toujours une offre d’au moins 100 millions de Livres (116 millions d’euros) pour lâcher son meilleur buteur. Egalement intéressé, Manchester United aurait abandonné la piste. The Telegraph indique que deux options semblent se dessiner pour l’international anglais. Rester à Tottenham ou rejoindre le club allemand si ce dernier arrive à trouver un accord avec Daniel Levy. Le média britannique reprend également les paroles du président du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, qui a un peu calmé le jeu dans ce dossier. « Ce n’est un secret pour personne que nous nous intéressons beaucoup à lui. Tout ce qu’Uli a dit est correct, mais il vaut mieux que nous nous en tenions à ce que l’entraîneur a dit. L’herbe ne pousse pas plus vite quand on la tire. » The Telegraph conclut en expliquant que ce refus d’Harry Kane de rejoindre le PSG devrait pousser le club de la capitale à s’intéresser à Dusan Vlahovic.