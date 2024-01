Mercato : Historiquement, que fait le PSG en hiver ?

En ce 1er janvier, le mercato ouvre ses portes pour l’hiver 2024, et le PSG aura donc du 1er au 31 janvier prochains pour faire ses emplettes. Dans le sens des départs ou des arrivées, le club de la capitale n’a pas pour habitude de faire des révolutions au cours des hivers, mais y a tout de même, historiquement, réalisé de belles choses, comme de moins belles … .

Le marché des transfert hivernal 2024 a ouvert ses portes, l’occasion pour Canal Supporters de se pencher sur l’historique de cette période au Paris Saint-Germain de 2011 à aujourd’hui. Une fenêtre du mercato gérée par Leonardo, Antero Henrique, Patrick Kluivert, Jean-Claude Blanc ou encore Luis Campos actuellement. Si le président du PSG a évidement son mot à dire sur chaque dossier, les différents responsables du recrutement, années après années, ont apporter leur pierre à l’édifice, dans un sens comme dans l’autre.

2011

Arrivées : Neeskens Kebano (PSG B, France) ; Everton Santos (retour de prêt de Goias au Brésil puis retour de prêt de Ponte Preta au Brésil)

Départs : Mateja Kezman (libéré pour South China, Hong Kong) ; Jérôme Rothen (libéré pour Bastia, France) ; Stéphane Sessegnon (Sunderland, Angleterre) ; Everton Santos (en prêt à Ponte Preta au Brésil puis en prêt une nouvelle fois à Seongnam Ilhwa en Corée du Sud)

2012

Arrivées : Alex (Chelsea, Angleterre) ; Thiago Motta (Inter Milan, Italie) ; Maxwell (FC Barcelone, Espagne)

Départs : Mevlut Erding (Rennes, France) ; Loïc Landre (en prêt à Clermont, France)

Thiago Motta et Leonardo le 31 janvier 2012

En 2012, le Paris Saint-Germain effectue son meilleur mercato hivernal sur le plan qualitatif et l’apport des recrues au collectif. Pour un montant total de 20 millions d’euros et un âge moyen de 30 ans. Dans le sens des départs le club de la capitale fait entrer dans les caisses 6,6 millions d’euros. La première fenêtre des transferts d’hiver gérée par les nouveaux actionnaires à l’époque.

2013

Arrivées : Lucas Moura (Sao Paulo, Brésil) ; David Beckham (libre)

Départs : Peguy Luyindula (New-York Red Bulls, Etats-Unis) ; Guillaume Hoarau (Dalian Aerbin, Chine) ; Nenê (Al Gharafa, Qatar) ; Diego Lugano (en prêt à Malaga, Espagne) ; Adrien Rabiot (en prêt à Toulouse, France) ; Mohamed Sissoko (en prêt à la Fiorentina, Italie) ; Mathieu Bodmer (en prêt à l’AS Saint-Etienne, France)

2014

Arrivée : Yohan Cabaye (Newcastle, Angleterre)

2015

Départ : Clément Chantôme (Bordeaux)

2016

Arrivée : Christopher Nkunku (PSG B, France)

Départ : Ezequiel Lavezzi (Hebei China, Chine)

2017

Arrivées : Julian Draxler (Wolfsburg, Allemagne) ; Giovani Lo Celso (Rosario, Argentine) ; Gonçalo Guedes (Benfica Lisbonne, Portugal) ; Salvatore Sirigu (retour de prêt FC Séville, Espagne)

Départs : Hervin Ogenda (Zwolle, Pays-Bas) ; Jonathan Ikoné (prêt à Montpellier) ; Salvatore Sirigu (prêt à Osasuna, Espagne)

En 2017, le PSG réalise le mercato hivernal le plus coûteux avec les arrivées de Julian Draxler, et Gonçalo Guedes. Au total, les dirigeants parisiens ont dépensé cet hiver là pas moins de 66 millions d’euros. Le résultat sur le plan sportif est très mince, l’apport de ces deux joueurs à la valeur marchande importante est quasi nul. Si le Portugais a été vendu à Valence un an et demi plus tard pour 40 millions d’euros, l’Allemand a été prêté à Benfica en 2022/2023, avant d’être vendu 9 millions d’euros à Al-Ahli au Qatar l’été dernier. Le même hiver, le PSG fais entrer 300 000 euros dans ses caisses grâce à la vente d’Hervin Ogenda.

Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso lors de leur présentation au Parc des Princes

2018

Arrivées : Lassana Diarra (Al-Jazira Club, EAU) ; Gaëtan Robail (retour du prêt du Cercle Bruges, Belgique)

Départs : Lucas Moura (Tottenham, Angleterre) ; Romain Habran (Royal Antwerp, Belgique) ; Yohan Demoncy (en prêt à Orléans, France) ; Rémy Descamps (en prêt à Tours, France) ; Moussa Diaby (en prêt à Crotone, Italie) ; Alec Georgen (en prêt à l’AZ Alkmaar, Pays-Bas) ; Gaëtan Robail (en prêt à Valenciennes, France)

2019

Arrivées : Leandro Paredes (Zénith Saint-Pétersbourg, Russie) ; Levi Opdam (AZ Alkmaar, Pays-Bas) ; Bandiougou Fadiga (PSG U19, France) ; Methan Güclü (PSG B, France) ; Maxen Kapo (PSG U19, France)

Départs : Yacine Adli (Bordeaux, France) ; Antoine Bernede (RB Salzbourg, Autriche) ; Jesé (en prêt au Real Bétis, Espagne) ; Kévin Rimane (en prêt au NK Istra, Croatie) ; Timothy Weah (en prêt au Celtic, Ecosse) ; Lassana Diarra (Rupture de contrat, retraite)

2020

Départ : Moussa Sissako (en prêt au Standard Liège, Belgique)

2021

Arrivée : Marcin Bulka (FC Cartegena, Espagne)

Départs : Marcin Bulka (en prêt à Châteauroux, France) ; Bandiougou Fadiga (en prêt à Brest, France) ; Jesé (Libre)

2022

Arrivées : Xavi Simons (PSG U19, France) ; Edouard Michut (PSG U19, France) ; Kenny Nagera (retour de prêt Bastia, France) ; Garissonne Innocent (retour de prêt Vannes, France)

Départs : Rafinha (en prêt à la Real Sociedad, Espagne) ; Sergio Rico (en prêt à Majorque, Espagne) ; Kenny Nagera (en prêt à Avranches, France) ; Teddy Alloh (en prêt au KAS Eupen, Belgique)

2023

Arrivées : Ander Herrera (retour de prêt de l’Athletic Bilbao, Espagne) ; Moutanabi Bodiang (retour de prêt du Puy Foot, France)

Départs : Ander Herrera (libre à l’Athletic Bilbao, Espagne) ; Pablo Sarabia (Wolverhampton, Angleterre) ; Keylor Navas (prêt à Nottingham Forest, Angleterre) ; Ayman Kari (en prêt au FC Lorient, France) ; Mathyas Randriamamy (en prêt au SC Sète, France)

En espérant avoir un hiver de qualité en 2024, n’hésitez pas à nous dire quel a été votre mercato hivernal favori dans l’histoire du Paris Saint-Germain et nous partager vos souvenirs de cette période.