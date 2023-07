Au cours de ce mercato estival 2023, de nombreux attaquants ont été et sont associés au PSG pour rejoindre les rangs parisiens. Entre la difficulté des pistes, les prix exorbitants ou la volonté des uns et des autres, le club de la capitale peine à avancer sur le dossier de son futur attaquant.

Depuis le début de ce mercato estival 2023, plusieurs noms sont associés au PSG, qui cherche à renforcer son secteur offensif. En ce sens, Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos et aujourd’hui Rasmus Höjlund ont tous été envoyés sur le chemin du Paris Saint-Germain. Si l’Anglais de cette liste semble à ce jour la piste la plus chaude pour les dirigeants parisiens, les autres paraissent toutes trop coûteuses ou le joueur ne donne pas sa préférence au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Rasmus Höjlund. L’attaquant danois serait sur les tablettes du club de la capitale, qui ferait face à la concurrence de Manchester United. Sur ce dossier, Gianluca Di Marzio avance que les prochains jours seront décisifs pour le joueur qui donnerait sa préférence aux Red Devils. Ces derniers devraient revenir à la charge avec l’espoir de trouver un accord avec l’Atalanta Bergame autour de 70 millions d’euros + bonus. Un montant inférieur aux 80 millions d’euros + bonus attendus par le club de Serie A. Sur le plan financier, l’offre du PSG à Rasmus Höjlund serait supérieur à ce que Manchester United propose au Danois de 20 ans, qui donne tout de même sa préférence au club de Premier League, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Rasmus Höjlund a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues pour sa première saison avec l’Atalanta Bergame, et compte 10 buts et 1 passes décisives. Si les derniers échos du média britannique The Athletic ont affirmés cette semaine que le PSG espérait doubler Manchester United, d’autres sources avancent un accord contractuel entre les Mancuniens et le joueur.