Mercato : Hugo Ekitike d’accord avec un club ?

Dans le sens des départs, le mercato hivernal du PSG semble avoir trouvé sa priorité : Hugo Ekitike. L’attaquant mis au placard depuis le début de saison s’approche d’un départ, afin de trouver enfin une place dans un projet et du temps de jeu.

Après une saison au PSG sous les ordres de Christophe Galtier, le mercato estival 2023 d’Hugo Ekitike a été décisif dans son aventure en Rouge & Bleu. En effet, dans le dossier Randal Kolo Muani, les dirigeants du club de la capitale ont tenté de trouver une porte de sortie au numéro 44 parisien. Cependant, face au refus de ce dernier de se plier aux désirs de sa direction, la situation s’est rapidement compliquée. Dès la fin de l’été 2023, Hugo Ekitike a été mis au placard, écarté du groupe, et non inscrit sur la liste UEFA pour la saison en cours. C’est dans ce contexte que l’ancien attaquant du Stade du Reims se retrouve une nouvelle fois sur le marché des transferts en ce mois de janvier 2024. L’occasion pour plusieurs clubs de se pencher sur le dossier, à l’instar de Brentford et Wolfsburg qui ont formulé une offre afin d’attirer le joueur dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins, notre confrère pour RMC Sport qui avance également un intérêt de l’Eintracht Francfort.

Concernant l’Eintracht Francfort, plus de précisions sont avancées dans les colonnes de L’Equipe. Ces derniers, de sources allemandes, affirment que le club de Bundesliga serait très proche d’un accord avec Hugo Ekitike, qui aurait accepté de baisser son salaire pour aller au bout de l’opération. Si les positions sont proches entre l’Eintracht Francfort et l’attaquant de 21 ans, l’actuel sixième du championnat d’Allemagne devra désormais trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Les pourparlers entre les deux clubs tournent autour d’un prêt avec option d’achat. Toujours selon nos confrères de L’Equipe, « les Allemands semblent avoir pris une avance déterminante dans ce dossier« .