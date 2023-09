Mercato : Hugo Ekitike ne devrait pas rejoindre Francfort

En cette fin de mercato estival 2023, le PSG s’est renforcé sur le plan offensif mais doit également se séparer de certains éléments. Si des départs se dessinent, c’est celui d’Hugo Ekitike qui fait couler de l’encre ces dernières heures. Cependant, le principal intéressé ne semble pas ouvert à l’idée de quitter la capitale.

Les derniers échos de la presse évoquaient des négociations en cours entre l’Eintracht Francfort et le clan d’Hugo Ekitike afin de le convaincre de traverser la frontière franco-allemande. En effet, si l’accord est ficelé pour Randal Kolo Muani, le club de Bundesliga devra trouver un remplaçant à l’attaquant français avant que le Paris Saint-Germain puisse valider et officialiser la signature de l’international tricolore. Cependant, le remplaçant de l’ancien du FC Nantes ne devrait pas être Hugo Ekitike. Prévu dans le deal initialement en tant possible monnaie d’échange, le numéro 44 du PSG n’ira pas à Francfort sauf retournement de situation. C’est en tous cas ce qu’affirme notre confrère d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui voit de l’autre côté Santi Aouna, pour Foot Mercato, aller dans le même sens. Ce dernier annonce : « Hugo Ekitike vient de refuser une nouvelle offre de Francfort. Et ce, malgré une proposition salariale nettement réévaluée […] Cela semble être la fin des négociations entre Francfort et Ekitike« .

