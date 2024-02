Mercato : Hugo Ekitike s’envole pour Francfort

La dernière journée du mercato d’hiver du PSG est animée par le dossier Hugo Ekitike. L’ancien attaquant du Stade de Reims est l’objet d’un accord entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort et s’envole donc pour l’Allemagne.

Au placard depuis le début de la saison et son mercato estival mouvementé, Hugo Ekitike semble avoir trouver sa porte de sortie et pourrait donc retrouver le rythme de la compétition. En effet, sur les tablettes de l’Eintracht Francfort depuis l’été dernier, le numéro 44 du PSG pourrait voir le dossier aller à son terme dans les prochaines heures. En effet, selon Fabrice Hawkins, un accord a été trouvé entre le club de la capitale et l’actuel sixième de Bundesliga pour un prêt d’Hugo Ekitike avec une option d’achat obligatoire. Notre confrère pour RMC Sport affirme que le joueur se rend en Allemagne dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, une information confirmée par Loïc Tanzi et Santi Aouna. L’ancien du Stade de Reims y est attendu avant 18h pour passer sa visite médicale. Ce dernier, journaliste pour Foot Mercato, précise tout de même que si Hugo Ekitike a été autorisé à se rendre en à Francfort, l’accord entre les deux clubs n’a pas encore été trouvé.

🚨 BREAKING : Accord total entre le PSG et Francfort pour le transfert d'Hugo Ekitike ! 🤝



L'attaquant rejoindra l'Allemagne sous prêt AVEC option d'achat obligatoire et une clause de 30M€ + un pourcentage à la revente 💰



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/NwreYV3xY9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Dans ce dossier, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirme également que l’opération devrait aller à son terme avant la fin de ce mercato hivernal. Le journaliste italien évoque un accord verbal en place, et le montant de 30 millions d’euros pour la clause de rachat obligatoire, conjugué à un pourcentage à la revente. Cependant, un échos contraire arrive d’Allemagne. En effet, Florian Plettenberg affirme que l’opération est associée à une option d’achat non obligatoire.