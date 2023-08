Mercato : Hugo Ekitike, une monnaie d’échange pour le PSG ?

Si le PSG se renforce au cours de ce mercato estival 2023, les dirigeants parisiens ont également l’intention de se séparer de plusieurs de leurs éléments. Après une saison en Rouge & Bleu, l’attaquant Hugo Ekitike semble être dans le viseur du côté des départs.

La priorité du mercato estivale 2023 pour le Paris Saint-Germain est de se renforcer en attaque avec le recrutement d’un neuf. Dans cette quête, le PSG a vu de nombreux joueurs lui être liés. En effet, les noms d’Harry Kane, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos, Rasmus Höjlund et Randal Kolo Muani sont revenu ces dernières semaines. Cependant, selon les derniers échos de la presse, c’est l’attaquant de l’Eintracht Francfort qui est le plus proche de rejoindre le PSG. L’international français est l’objet actuellement de négociations entre le champion de France et le club de Bundesliga, afin de trouver un accord. L’ancien du FC Nantes est également en pourparlers avec les dirigeants parisiens de son côté. Afin de faciliter l’opération le Paris Saint-Germain pourrait proposer une monnaie d’échange à l’Eintracht Francfort. En effet, Hugo Ekitike pourrait être incus dans ce dossier selon RMC Sport, afin de faire baisser le prix de Randal Kolo Muani.

🚨 Il est possible que le PSG tente d'inclure Hugo Ekitike dans un deal avec Randal Kolo Muani pour faire baisser le prix 📉



La Juventus, le Bayer Leverkusen, West Ham ou encore Nottingham Forest ont fait part de leur intérêt pour le joueur 🔎



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/h3xhIuQdnS — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 2, 2023 Twitter : @CanalSupporters

En manque de temps de jeu sous les cieux parisiens, Hugo Ekitike pourrait retrouver des couleurs en Bundesliga comme de nombreux jeunes joueurs français. Outre-Rhin, l’Eintracht Francfort pourrait également s’y retrouver, en remplaçant immédiatement Randal Kolo Muani. Au cours de ce mercato estival 2023, Hugo Ekitike semble être sur les tablettes de plusieurs clubs européen. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, l’ancien du Stade de Reims « attire l’oeil en Europe. La Juventus, le Bayer Leverkusen, West Ham ou encore Nottingham Forest ont fait part de leur intérêt pour le buteur de 21 ans« . Par ailleurs, à l’occasion du Japan Tour 2023 et de la préparation dans son ensemble, Hugo Ekitike a su se mettre en valeur en étant le joueur parisien le plus décisif depuis le début de l’été. En effet, le numéro 44 du PSG a inscrit 2 buts et fait 1 passe décisive. Cependant, pas de quoi faire changer d’avis les dirigeants parisiens qui voient ces bonnes performances comme une belle vitrine. « Dans les faits, Paris aimerait vendre Hugo Ekitike, recruté l’été dernier pour 35 millions d’euros« , écrit le journaliste Fabrice Hawkins.