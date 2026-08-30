Mercato – Ibrahim Mbaye a passé sa visite médicale avec succès

Le PSG va voir un de ses titis quitter le navire à la fin de ce mercato estival. Ibrahim Mbaye a passé avec succès sa visite médicale. L’officialisation de son transfert à Aston Villa est proche.

Souhaitant quitter le PSG lors de ce mercato estival, Ibrahim Mbaye a trouvé un point de chute. Après de très nombreuses sollicitations, le titi parisien a décidé de poursuivre sa carrière en Angleterre et à Aston Villa. Ces derniers jours, le PSG et les Villans ont trouvé un accord pour le transfert de l’international sénégalais (18 ans) à hauteur de 60 millions d’euros. Il ne manquait plus que l’officialisation.

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Il est en Angleterre depuis hier après-midi

Cette dernière ne devrait plus tarder. En effet, selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, Ibrahim Mbaye est arrivé à Birmingham hier après-midi afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature avec l’équipe de Premier League. Et le journaliste explique que le titi du PSG avait validé sa visite médicale hier soir. Par la suite, il devrait signer son contrat avant d’être officiellement annoncé comme un nouveau joueur d’Aston Villa dans les prochaines heures.